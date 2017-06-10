Украинские банки могли вывести через австрийские 800 миллионов долларов - СМИ

Сумма средств, выведенных украинскими банками за границу через корреспондентские счета в иностранных банках в рамках так называемой "альпийской схемы", может превышать 800 млн долларов.

Об этом говорится в статье "Зеркала недели".

Автор напоминает об "особых" корреспондентских отношениях украинских банков с иностранными финучреждениями, цена которых для банковской системы и экономики Украины, по оценкам представителей Национальной полиции, составила свыше 400 млрд грн.

"Именно такая сумма предположительно была выведена из Украины в период с 2011-го по 2015 г. при участии одного только Meinl Bank (Австрия)", - отмечает автор.

В то же время, прочие правоохранительные органы и регуляторы финансового рынка оценивают величину потерь украинских банковских учреждений существенно ниже. В расследовании, проводимом НАБУ, фигурирует сумма в 12 млрд грн.

По данным автора, при участии одного только австрийского Meinl Bank были выведены 361 млн долларов. 227 млн долларов были выведены через East-West United Bank (Люксембург). 166 млн - при участии Bank Frick&Co (Лихтеншнтейн). Еще 50 млн - при участии Bank Winter&Co (Австрия).

Операции с банками из Австрии и соседнего Лихтенштейна обусловили почти 75% понесенных украинскими банками от этой схемы убытков. При этом "Дельта Банк" сгенерировал половину этих финансовых потерь.

В апреле этого года Фонд гарантирования вкладов озвучил информацию о списании средств на коррсчетах в упомянутых иностранных банках на сумму 427,2 млн долларов.

Как отмечается, наличие таких огромных убытков вызывает ряд вопросов к регулятору, ведь Нацбанк в режиме он-лайн мог видеть движение средств на таких коррсчетах.

Ранее сообщалось, что НАБУ подозревает Национальный банк в соучастии в растрате 12 миллиардов гривен рефинансирования. Согласно материалам суда, НАБУ установило указанный факт в рамках расследования выведения 87 млн долларов из обанкротившегося "Дельта Банка".