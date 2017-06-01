Коломойский может стать акционером WOG - СМИ

Акции покойного Игоря Еремеева в бизнесе топливной компании WOG стали предметом борьбы со стороны крупнейшего акционера компании Степана Ивахива и лидера группы "Приват" Игоря Коломойского.

Об этом сообщает OilNews со ссылкой на источники, близкие к WOG и группе "Приват".

По данным источников в WOG, Степан Ивахив недавно заявил менеджменту сети о консолидации 50% бизнеса за счет доли Петра Дыминского. Другими акционерами компании остаются Сергей Лагур (25%) и дети погибшего Игоря Еремеева Роман и София (25%). В едином реестре юрлиц все они числятся учредителями ООО "ВОГ Рітейл" (ЕДРПОУ 38740702).

Многочисленные источники утверждают, что Ивахив намерен нарастить свою долю в компании за счет пакета Еремеевых. На этом фоне нарастает конфликт между ним и вдовой Татьяной Еремеевой.

"Предметом разбирательств является недвижимость Еремеева в Луцке и Киеве. Несколько месяцев семья не получает финансовой помощи, которую получала ранее", – говорит собеседник, знакомый с ситуацией. По другим данным, уже имеют место судебные разбирательства.

Ситуацией может воспользоваться группа "Приват". Издание "Деловая столица" пишет, что Игорь Коломойский уже включился в борьбу: его близкий партнер, глава Волынского облсовета Игорь Палица уже провел переговоры с Татьяной Еремеевой.

"В результате она якобы дала согласие на продажу. В компании WOG говорят, что уже получают запросы от юристов Игоря Палицы от имени Татьяны Еремеевой", – пишет "ДС". Издание сообщает, что помимо денег Палица будет содействовать политической карьере вдовы, имеющей шансы баллотироваться в избирательном округе Игоря Еремеева.

Сеть АЗС под брендом WOG, входящая в группу компаний Континиум, является крупнейшей в стране и насчитывает более 500 комплексов во всех областях, а также 32 нефтебазы. Кроме компании WOG, в группу Континиум входят также компании "КОМО", ЗАО "Галичина", гипермаркет "Там Там" и ряд других активов.

Степан Ивахив - народный депутат Украины, депутатская группа "Воля народа", один из основателей группы компаний "Континиум", ближайший соратник Игоря Еремеева. Forbes в 2016 году оценил состояние Ивахива в 93 млн долларов.