Экономические потери Украины от конфликта на Донбассе составили 20,4% ВВП

Экономические потери Украины от конфликта на Донбассе в 2016 году составили 20,4% ВВП.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Глобальный индекс миролюбия, опубликованный Институтом экономики и мира в Сиднее (Австралия).

Согласно ему, экономическая стоимость насилия в стране равна 20,4% ВВП, или 66, 749 млрд долларов по индексу покупательской способности.

Согласно рейтингу, самой миролюбивой страной признана Исландия, на втором месте – Новая Зеландия, третьем – Португалия, на четвертом - Австрия и на пятом – Дания. Наименее миролюбивыми странами признаны Ирак, Афганистан и Сирия.

Украина в данном рейтинге заняла 154 место, поднявшись на два пункта. При этом РФ заняла 151 место, не изменив своего положения с 2016 года.

Также Украина заняла 12-е место по милитаризации. Самым милитаризированным признан Израиль, на втором месте – РФ, а на третьем Северная Корея.