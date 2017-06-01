Долги за футбольные трансляции на канале Коломойского оплатит государственный Приватбанк

UEFA обратился к Национальному банку с просьбой помочь решить вопрос долгов медиахолдинга бывших акционеров банка.

Об этом говорится в статье ЭП "Футбола не будет. UEFA просит Нацбанк оплатить долги Коломойского ".

Исходя из текста аналитической записки НБУ, 12 июля 2012 года UEFA заключил соглашение с компанией TV media Planet LTD на телевизионную трансляцию матчей Лиги чемпионов 2012-2015 годов, Суперкубка UEFA 2012-2014 годов и Лиги Европы 2012-2015 годов на 3,2 млн евро . Гарантом по уплате был Приватбанк.

В июле 2015 года TV media Planet LTD обратилась к UEFA с просьбой продлить сроки оплаты по контракту в связи с тяжелым финансовым положением в Украине. UEFA согласился предоставить отсрочку до 1 декабря 2016 года при условии немедленной уплаты половины долга - 1,6 млн евро.

16 сентября 2015 года было подписано два соглашения с кипрским филиалом Приватбанка на предоставление международных гарантий на 1,6 млн евро по обеспечению оплаты медийных прав UEFA. В качестве залога "1+1 продакшн" предоставила оборудование на 58 млн грн. Залоговым имуществом владеет "1+1 продакшн".

Накануне национализации банка, 1 декабря 2016 года, TV media Planet LTD не выполнила свои обязательства перед UEFA и 13 декабря 2016 года последняя выставила письменное требование в банк на полную сумму гарантий. Средства перечислены не были. Теперь UEFA надеется на содействие украинской власти.

НБУ направил письмо UEFA в Минфин как владельцу банка и ответил его авторам, что он не является владельцем банка. Регулятор также рекомендовал Приватбанку изучить возможности взыскания с "1+1 продакшн" суммы долга или залогового имущества.

ЭП направила запрос в "1+1 продакшн" с вопросами, почему компания не заплатила деньги за трансляцию матчей и готова ли она отдать банку залоговое имущество, однако ответа не получила. Не предоставил комментариев на запрос ЭП и сам Приватбанк.

По словам собеседника ЭП, взыскание долгов с медиа-компании выглядит призрачным. Юристы подтверждают: смена собственника не освобождает банк от обязательств.

Экономическая правда