Украина сомневается в транзите российского газа после 2019 года - проект Энергостратегии

Обнародован проект Энергетической стратегии Украины до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность".

Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.

Как говорится в сообщении Минэнергоугля, за последнюю неделю в него были внесены уточнения и редакционные правки в соответствии с принятыми решениями Управляющего комитета по координации работы по подготовке проекта Энергостратегии.

Министерство уточняет, что сейчас документ будут рассматривать в центральных органах государственной власти Украины.

Минэнергоугля напоминает, что проект новой Энергостратегии является базовым документом государственной энергетической политики, определяет цели и цели развития энергетического сектора в соответствии с потребностями экономического и социального развития на период до 2035 года, а также формулирует задачи органов исполнительной власти в сфере управления энергетическим сектором.

Согласно обнародованному проекту, в частности, производство электроэнергии в Украине до 2020 года будет оставаться на уровне около 164 млрд кВт-ч, после чего ожидается его рост до 178 млрд кВт-ч в 2025 году, 185 млрд кВт-ч – в 2030 году и 195 млрд кВт-ч – в 2035 году.

Предполагается, что доли АЭС и ТЭС, которые в 2016 году выработали соответственно 49,5% и 44,1% всей электроэнергии, в 2020 году составят 51,8% и 36,6%, и затем будут постепенно сокращаться, опустившись до 48,2% и 32,3% соответственно в 2035 году. Одновременно доля возобновляемой энергетики увеличится от 0,9% в прошлом году до 5,5% – в 2020 году и 12,8% – в 2035 году, а доля гидроэнергетики останется на уровне 6-7%.

Документ также ставит задачей к 2025 году интегрировать украинскую энергосистему с европейской ENTSO-E, снизить долю одного поставщика ядерного топлива до максимум 70% к 2020 году и максимум 60% – к 2025 году.

В части транзита природного газа проект, с большой вероятностью, предполагает сохранение его за счет российского газа на уровне 50-80 млрд куб. м до 2019 года, хотя описан и вариант его сокращения до 15-40 млрд куб. м. Описание перспектив транзита российского газа после 2019 году в документе отсутствует, хот отмечается нулевая зависимость от импорта газа из России.

Проект также ставит задачу увеличить долю биржевой торговли энергоресурсами до 25% от внутреннего потребления в 2020 году с увеличением этого показателя до 50% в 2025 году, 55% – в 2030 году и 60% – в 2035 году.

Экономическая правда