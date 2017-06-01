Цены на нефть снова растут

Нефть дорожает на данных о сильном снижении запасов в США.

Об этом сообщает ПРАЙМ.

Мировые цена на нефть поднимаются в четверг утром, поскольку инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о существенном снижении запасов "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.04 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,89%, до 51,21 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,97% - до 48,79 доллара за баррель.

Согласно отчету API, запасы нефти в США снизились на 8,7 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 26 мая, и теперь находятся на отметке в 513,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения индикатора на 2,5 миллиона баррелей.