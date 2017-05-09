ЕБРР рекомендует Украине объединить биржи для притока инвестиций

ЕБРР рекомендует Украине объединить фондовые биржи и создать центральный депозитарий для привлечения большего количества рыночных инвестиций.

Об этом в кулуарах Ежегодной встречи и бизнес-форума ЕБРР, которые начались во вторник на Кипре, заявил бывший директор ЕБРР, а ныне директор по развитию местных рынков капитала Банка Андрэ Куусвек, передает ПРАЙМ.

По словам Куусвека, украинские компании имеют хороший потенциал с точки зрения инвестиций со стороны глобальных инвесторов. Однако для того, чтобы привлечь их на украинский рынок, необходимо провести реформу биржевой инфраструктуры.

"Прежде всего, необходимо консолидировать рыночную и биржевую инфраструктуру. В настоящее время в Украине восемь фондовых бирж и два депозитария. Я думаю, что для страны было бы лучше иметь одну консолидированную и сильную биржу и единый депозитарий ", - сказал Куусвек.

"Это облегчит связь с европейским рынком и будет способствовать притоку инвестиций", - добавил он.