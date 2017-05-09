Турецкий лоукостер Pegasus будет летать из Киева в Анкару ежедневно

С 29 мая Pegasus Airlines запустит ежедневные рейсы Киев-Анкара, увеличив частоту полётов почти в 2 раза.

Об этом сообщает AviaNews.com.

Согласно системе бронирования, дополнительные рейсы появятся по средам, четвергам и субботам из Анкары и по средам, пятницам и воскресеньям из Киева. Все они будут выполняться в ночное время.

Напомним, лоукостер Pegasus Airlines начал летать в киевский аэропорт Жуляны из Анкары 6 декабря 2016 года по маршруту Анкара-Киев-Анкара четыре раза в неделю.

Также авиакомпания обеспечивает стыковки в турецкой столице на другие свои рейсы - в Стамбул, Бодрум (Турция), Эркан (Северный Кипр), Амман (Иордания) и Эрбиль (Ирак).