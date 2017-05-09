Немецкие компании хотят посоревноваться с Google и Facebook

Немецкие компании хотят создать собственную интернет-платформу, через которую пользователи смогут получать доступ к онлайн-сервисам.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Ряд крупных немецких компаний заявили о своем намерении создать информационную платформу, которая сразится с американскими высокотехнологичными компаниями-тяжеловесами.

"Финансовая компания Allianz, медиаконцерн Axel Springer, автопроизводитель Daimler, Deutsche Bank и Postbank, а также картографический сервис Here планируют запустить систему, которая позволит осуществлять "упрощенный и безопасный" централизованный вход во многие онлайн-сервисы", - говорится в сообщении.

Такую функцию сейчас имеют Google, Twitter и Facebook. Новая платформа также сможет приобрести дополнительный функционал, в том числе и для электронных расчетов.

Сообщается, что ведутся переговоры по привлечению в проект немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom. Научную поддержку проекта обеспечат Европейская школа менеджмента и технологий (ESMT), а также Институт открытых коммуникационных систем Общества имени Фраунгофера (FOKUS).

Как отмечается, начало реализации проекта зависит от согласия соответствующих антимонопольных органов.







