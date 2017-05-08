С 8 мая техника должна продаваться через кассовый аппарат

Начиная с 8 мая предприниматели, в том числе и плательщики единого налога, должны продавать бытовые товары только через кассовый аппарат.

Соответствующий перечень групп товаров, которые подлежат гарантийному ремонту и которые впредь должны продаваться исключительно с помощью регистратора расчетных операций (РРО), определен постановлением Кабмина от 16 марта 2017 №231, сообщает "Дело".

В перечень попали свыше 300 товаров: холодильники, плиты, насосы, котлы, кондиционеры, стиральные машины, пылесосы, бойлеры, принтеры, сканеры, ноутбуки, телефоны, колонки и даже электронные книги с внешними жесткими дисками.

В конце прошлого года Верховная Рада приняла закон, который обязывает применять РРО всех торговцев сложной техникой, включая плательщиков единого налога независимо от объемов их годового дохода.

Эта инициатива вызвала недовольство предпринимателей, которые торгуют техникой на рынках и в интернет-магазинах. Они опасаются сложностей в администрировании РРО и указывают на высокую стоимость кассовой техники.