Совет ЕС рассмотрит состояние выполнения временных торговых мер для Украины

Совет Европейского Союза ЕС по иностранным делам 11 мая рассмотрит состояние выполнения временных торговых мер для Украины.

Соответствующий вопрос внесен в повестку дня заседания.

"Эта законодательная предложение было представлено в сентябре 2016 года и направлена на улучшение доступа на рынок ЕС для некоторых промышленных и сельскохозяйственных товаров, с учетом сложной экономической ситуации и усилий в экономических реформах, приложенных Украиной", - говорится в повестке дня.

Напомним, 11 мая министры стран ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства утвердят предоставление безвизового режима для Украины.

Европейская правда