Россия стала крупнейшим покупателем украинского вина
В январе-апреле текущего года Украина импортировала 12 млн литров вина на 23,4 млн долларов.
Об этом сообщает Аgravery со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.
В частности, больше всего вина в течение указанного периода Украина импортировала из Италии - на 6 млн долларов, что составляет 25,7% от общего объема импорта.
На втором месте - Грузия, из которой было импортировано вина на 3,4 млн долларов (14,65%). Третью строчку заняла Франция – 3,3 млн долларов (14%).
В то же время, экспортировала Украина вина в течение отчетного периода вдвое меньше, чем импортировала - 12 млн долларов в частности, больше всего вина было поставлено в Россию - на 6,3 млн долларов (52,8%).
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