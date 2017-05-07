Lufthansa планирует поглощение второй по величине авиакомпании Германии

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa намерен поглотить вторую по величине компанию Air Berlin.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Кельнске радио.

"Lufthansa хочет полностью подмять под себя своего национального конкурента, Air Berlin", - говорится в репортаже.

Глава Lufthansa Карстен Шпор считает "решаемым" вопрос с антимонопольным законодательством. Однако долговая проблема куда более сложная.

"Вопрос задолженности может быть решен только в Абу-Даби", - заявил Шпор в кулуарах ежегодного собрания компании в пятницу в Гамбурге.

Он намерен провести переговоры с основным акционером Air Berlin - эмиратской компанией Etihad. Председатель правления сопровождал канцлера Ангелу Меркель в ходе ее недавнего визита в ОАЭ.

Как сообщалось, Air Berlin погрязла в долгах, объем которых уже достиг 1,2 млрд евро, лишь в первом квартале этого года они составили 293 млн евро.

Начиная с 2008-го лишь один - 2012 - год оказался для перевозчика прибыльным; тогда программа для часто летающих пассажиров была продана главному акционеру Etihad из Абу-Даби.