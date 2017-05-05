Суд разрешил ОГХК продавать продукцию "компании Мартыненко"

Соломенский районный суд Киева снял наложенный ранее запрет на продажу государственной Объединенной горно-химической компанией продукции в адрес австрийской Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG, которая по данным НАБУ, контролируется экс-депутатом Николаем Мартыненко.

Об этом говорится в определении суда от 27 апреля, пишет Liga.net.

Еще 23 марта Соломянский суд запретил ОГХК отпускать продукцию (ильменитовый концентрат) в адрес Bollwerk. Решение было принято в рамках расследования хищения средств государственной компании, которое проводит НАБУ.

12 апреля апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции, но уже 27 апреля Соломенский районный суд Киева отменил свое решение.

Кроме того суд снял ранее наложенный арест на продукцию ОГХК (объем не указан), которая подлежит продаже компании Bollwerk.

"Снять арест на ильменитовый, рутиловый, циркониевые, дистен-силлиманитовые концентраты, которые находятся во владении ОГХК и подлежат отчуждению (отгрузке) в пользу компании Bollwerk, или третьих лиц на основании договоров, стороной которых является компания Bollwerk", - говорится в решении суда.

Мартыненко неоднократно отрицал связь с Bollwerk.

Как сообщалось, вечером 20 апреля экс-депутату от Народного фронта Николаю Мартыненко вручили сообщение о подозрении.

САП просила суд установить залог в размере 300 млн гривен, однако 17 народных депутатов и министров взяли его на поруки. В случае доказательства вины ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

Мартыненко задержали в рамках расследования по факту хищения средств ГП ВостГОК при закупке уранового концентрата.

По данным САП, с 2013-го по 2016 год преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету 17,28 млн долларов убытка.

Народный фронт распространил видео с заявлением экс-нардепа, где тот обвиняет НАБУ в "фальсификации дела".

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