Межбанк закрылся долларом по 26,51

5 мая котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,48-26,51 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17.00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,48-26,51 гривни;

Евро - 29,07-29,10 гривни;

Российский рубль - 0,4525-0,4535 гривни.

Напомним, 5 мая котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 11:15 установились на уровне 26,49-26,52 гривни за доллар.

Экономическая правда