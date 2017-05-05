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Межбанк закрылся долларом по 26,51

Пятница, 5 мая 2017, 19:49

5 мая котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,48-26,51 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17.00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,48-26,51 гривни;

Евро - 29,07-29,10 гривни;

Российский рубль - 0,4525-0,4535 гривни.

Напомним, 5 мая котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 11:15 установились на уровне 26,49-26,52 гривни за доллар.

Экономическая правда

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