Межбанк закрылся долларом по 26,51
Пятница, 5 мая 2017, 19:49
5 мая котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,48-26,51 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17.00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,48-26,51 гривни;
Евро - 29,07-29,10 гривни;
Российский рубль - 0,4525-0,4535 гривни.
Напомним, 5 мая котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 11:15 установились на уровне 26,49-26,52 гривни за доллар.
Экономическая правда
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