ДТЭК Ахметова пополнит запасы антрацита из своих российских шахт

Энергохолдинг ДТЭК начал поставки антрацитового угля на Приднепровскую и Криворожскую теплоэлектростанции из своих угольных шахт в Ростовской области в России.

Об этом "Украинским новостям" сообщила пресс-служба "ДТЭК Энерго".

"До начала отгрузки на Приднепровскую и Криворожскую ТЭС первых партий угля из ЮАР, которые ожидаются в июне, ДТЭК принял решение направить на эти станции часть антрацита с Шахтоуправления "Обуховское" (Ростовская область, Россия)", - сообщила пресс-служба.

Это предприятие входит в состав ДТЭК и в настоящее время в первую очередь обеспечивает потребности Луганской ТЭС, которая не имеет других вариантов поставки угля железной дорогой, кроме как из России.

"Заблаговременное пополнение складов Приднепровской и Криворожской ТЭС, которые будут включаться в работу при существенном росте нагрузки на энергосистему Украины, даст возможность станциям дольше производить электроэнергию в необходимом для энергосистемы страны режиме", - отмечает компания.

Пресс-служба "ДТЭК Энерго" подчеркивает, что основная часть антрацита для работы этих станций будет импортирована из Южно-Африканской Республики.

В апреле ДТЭК сообщил, что подтвердил закупку 600 тысяч тонн антрацитового угля из ЮАР с опцией увеличить до 1 млн тонн, прибытие первого судна в Украину с 75 тыс. тонн антрацита ожидается в июне.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, по состоянию на пятницу, запасы антрацита на складах Приднепровской ТЭС составляют 41,1 тыс. тонн угля, Криворожской ТЭС - 46,7 тыс. тонн угля.

В частности в период с 3 по 5 мая на склады Приднепровской ТЭС было поставлено 10,3 тыс. тонн антрацита, Криворожской ТЭС - 12,2 тыс. тонн.

Как сообщалось, с 17 февраля в Украине действует чрезвычайное положение на рынке электроэнергии и было введено в ответ на полное прекращение поставок антрацитового угля с территории Донецкой и Луганской областей, неконтролируемой украинскими властями.

16 марта Кабинет министров еще на 1 месяц продлил действие чрезвычайного положения (чрезвычайных мер) на рынке электрической энергии.

5 апреля с целью экономии угля остановили работу Трипольская ТЭС ("Центрэнерго") и Приднепровская ТЭС (ДТЭК).

6 апреля работу прекратила Змиевская ТЭС ("Центрэнерго"), 11 апреля - Криворожская ТЭС (ДТЭК).

Затем на время работу прекратила Славянская ТЭС ("Донбассэнерго").

12 апреля ЧП в энергетике было продлено еще на 1 месяц.