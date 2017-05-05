"Ощадбанк" начнет выплаты вкладчикам банков-банкротов

Государственный "Ощадбанк" подключен к автоматизированной системе выплат Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Как отмечается, 27 апреля был заключен соответствующий договор между Фондом гарантирования и "Ощадбанком".

"Выполнены все необходимые технические настройки по обмену запросами между АБС банка и процессинговым центром Фонда гарантирования. Банк получил необходимые пароли доступа", - говорится в сообщении.

Уже с 5 мая 2017 года вкладчики "Платинум Банка", "Фортуна-Банка", "Банка народный капитал", Банка "ТК Кредит", "Вектор Банка", Банка "Траст" смогут получать положенные им средства через "Ощадбанк".

Выплаты с помощью автоматизированной системы также осуществляют следующие банки: "Правэкс-банк", "Альфа-банк", "Кредо-банк", "Укргазбанк", ПУМБ, "ТАСкомбанк", "Пивденный".

Экономическая правда