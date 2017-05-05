Варшавская биржа остановила обращение акций трех украинских холдингов

Варшавская фондовая биржа (WSE) с 4 мая приостановила обращение акций Milkiland N.V. (холдинг молочной группы "Милкиленд"), KDM Shipping Public Ltd. (холдинговая украинского судоходного оператора ООО "Столичная судоходная компания") и Sadovaya Group S.A. (холдинг угольной компании "Садовая Групп").

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные WSE.

Как отмечается, соответствующее решение принято правлением биржи 4 мая в связи с необнародованием компаниями финансовой отчетности за 2016 год.

Торги ценными бумагами будут возобновлены после обнародования компаниями финотчетности.

Ранее "Милкиленд" сообщал об отсрочке на месяц – до 31 мая, публикации финансового отчета за прошлый год в связи с необходимостью дополнительной оценки аудиторами недавно инициированного банкротства ОАО "Останкинский молочный комбинат" (РФ) и реструктуризацией задолженности российского подразделения компании.

По данным WSE, курс акций Milkiland по итогам торгов 2 мая вырос на 2,3% - до PLN2,22 за штуку, курс акций KDM Shipping и Sadovaya Group не изменился и находился на отметке PLN2,22 за штуку и акции PLN2,22 за штуку PLN0,32 за штуку соответственно.

3 мая торги на бирже не проходили в связи с празднованием в Польше Дня Конституции.