Обнародованы ставки платы за стандартное присоединение к электросетям

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг обнародовала ставки платы за стандартное присоединение к электросетям мощностью 16-50 кВт (второй степени) и 50-160 кВт (третьей степени).

Постановление №442 о ставках обнародовано в газете "Урядовий курьер".

При этом ставки платы для разных регионов в зависимости от степени присоединения изменяются разнонаправленно.

Так, для Киевской области (при присоединении к сетям напряжением 0,4 кВ) плата за трифазное присоединение первой категории (до 16 кВт) – 1,72 тыс. грн/кВт, второй категории – (16-50 кВт) – ниже, 0,86 тыс. грн/кВт, третьей категории (50-160 кВт) – существенно выше, 3,01 тыс. грн/кВт.

В свою очередь, в Полтавской области плата за трехфазное присоединение первой категории составит 1,42 тыс. грн/кВт, второй категории – ниже, 0,61 тыс. грн/кВт, третьей категории – еще ниже, 0,29 тыс. грн/кВт.

Как сообщалось, стандартным считается присоединение, при котором расстояние от потребителя до действующих электросетей не превышает 300 м по прямой.

Интерфакс-Украина