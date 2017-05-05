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Зарплатная задолженность в Украине превысила 2 миллиарда

Пятница, 5 мая 2017, 14:39

Задолженность по выплате заработной платы в Украине в марте 2017 года выросла на 3,7% по сравнению с февралем и на 1 апреля составила 2,07 миллиарда гривен.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на данные Госкомстата.

По информации ведомства, задолженность перед работниками экономически активных предприятий в марте выросла на 8,5% - до 1,028 миллиарда гривен.

На начало апреля основная доля суммы задолженности экономически активных предприятий приходилась на промышленность (75,7%), профессиональную, научную и техническую деятельность (8,3%).

При этом почти половина долга образована в Донецкой (27,7%) и Луганской (17,1%) областях.

Как сообщалось, задолженность по выплате заработной платы в Украине в декабре 2016 года уменьшилась на 10,6% по сравнению с ноябрем и на 1 января составила 1,79 миллиарда гривен.

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