Цена на нефть Brent впервые с ноября упала ниже 47 долларов

Нефтяные котировки в пятницу продолжают падение на опасениях игроков рынка о сохранении глобального переизбытка "черного золота" на рынке из-за роста добычи в США.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Прайм".

Нефть сорта Brent впервые с 30 ноября прошлого 2016 года опустилась ниже 47 долларов за баррель.

По состоянию на 06:37 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,67% - до 47,09 доллара за баррель, при этом ранее она впервые с 30 ноября опустилась ниже отметки в 47 долларов за баррель и достигла уровня в 46,65 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 2,72% - до 44,28 доллара за баррель, впервые с 29 ноября оказавшись ниже психологической отметки в 45 долларов.

Как сообщило ранее на этой неделе Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю снизились на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,2% - до 527,8 миллиона баррелей.

При этом аналитики ожидали большего снижения - на 2,333 миллиона баррелей, или на 0,44%, до 526,367 миллиона баррелей. Добыча нефти в стране за неделю выросла на 0,3%, или на 28 тысяч баррелей в сутки, до 9,293 миллиона баррелей в сутки.