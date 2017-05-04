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Турчинов и его родственники не ведут и не вели бизнеса в сфере обмена валют - Пресс-служба

Четверг, 4 мая 2017, 21:56

Секретарь СНБО Александр Турчинов, его семья и предприятия, которыми они владеют, не ведут и не вели бизнеса в сфере обмена валют.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы.

"Как государственный чиновник, Александр Турчинов вообще не занимается никаким бизнесом. А его семья и предприятия, которыми они владеют, не имеют отношения к сфере обмена валют", - отмечает пресс-служба.

В сообщении указывается, что обвинения Турчинова в ведении бизнеса в сфере обмена валют - "безосновательная дискредитация и компрометация Секретаря СНБО Украины".

Пресс-служба также заявляет, что Александр Турчинов готовит судебный иск к авторам сюжета о сети из более чем тысячи пунктов обмена валют, записанных на приближенных к нардепу "Народного фронта" Руслану Лукьянчуку и главе СНБО Александру Турчинову лиц, об опровержении безосновательных обвинений.

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Турчинов
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