"Борщевой набор" за неделю подорожал на 30%

Резкий рост цен на овощи борщевого набора, который проявился во второй декаде апреля, продолжился и на следующей неделе - до конца месяца постный борщ подорожал еще на 30,8%.

Об этом свидетельствуют данные Госкомстата, сообщает УАК.

За период с 20 по 27 апреля снова подорожали все основные овощи борщевого набора, в частности морковь - на 57,6% (до 10,67 грн/кг), капуста - на 45% (до 9,64 грн/кг), лук - на 21,6% (до 6,42 грн/кг), свекла - на 15,4% (до 6,06 грн/кг), картофель - на 14,1% (до 7,78 грн/кг).

Подорожание, которое началось во вторую декаду апреля (из-за влияния неблагоприятных погодных условий вкупе с сезонностью), достигло довольно значимого уровня - за месяц цены на традиционную пятерку овощей выросли в среднем на 78,3%. В частности за апрель капуста подорожала на 137,4%, морковь - на 13,5%, лук - на 77,8%, свекла - на 44,9%, картофель - на 22,3%.

Тем не менее, даже с учетом резкого скачка потребительские цены на многие овощи борщового набора пока отстают от прошлогодних на 10-15% (свекла подешевел почти на 40%). Исключением является только картофель, текущая цена на которую превышает прошлогодний показатель почти в полтора раза (+ 47,3%).

Стоит отметить, что после праздничных дней на основных рынках страны наблюдается возврат тенденции к снижению цен на овощи - основными причинами являются оживление импортных поставок отдельных видов продукции и увеличения предложения овощей низкого качества.

Экономическая правда