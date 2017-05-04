Сеть пунктов обмена валют "Турчинова-Лукьянчука" неподконтрольна налоговой - СМИ

Сеть из более тысячи пунктов обмена валют, принадлежащая приближенным к нардепу "Народного фронта" Руслану Лукьянчуку и главе СНБО Александру Турчинову лицам, не сдает налоговую отчетность.

Об этом сообщают "Наші Гроші".

Илона Бродовская, сожительница нардепа Лукьянчука, является человеком, на которого записаны пункты обмена валют финансовых компаний "Абсолют Финанс" и "Магнат". Вопреки законодательству, обмен валют в этих обменниках осуществляется без кассовых аппаратов, то есть – без предоставления автоматической налоговой отчетности в ДФС.

При этом в фискальной службе отмечают, что автоматически определить - какие обменники не используют отчетность - будто бы невозможно.

НБУ ужесточил требования к небанковским валютообменным учреждениям в 2016 году. Он обязал обменные пункты установить регистраторы расчетных операций (кассовые аппараты). По информации ДФС, лицензию на право обмена валют получили 32 компании. Из них 27 зарегистрировали кассовые аппараты в ДФС, остальные пять - нарушают закон. Однако перечень компаний-нарушителей ДФС не предоставляет, отмечая, что будто бы определить их можно только прямым наблюдением.

Две такие компании обнаружили журналисты – это "Абсолют Финанс" и "Магнат". При этом количество обменников двух компаний составляет около четверти всех лицензированных обменных пунктов Украины.

Обе компании записанные на учительницу экономики и географии в киевской школе №304 Оксану Бродовский. Среди соучредителей - 23-летняя дочь учительницы, модель - Илона Бродовская и 74-летний отец Григорий Пронько.

Сама Оксана многие годы работала помощником депутата Руслана Лукьянчука. Помощником этого же депутата был и ее муж - Валентин Бродовский, который до 2012 года также был соучредителем ФК "Абсолют Финанс".

Дочь Оксаны - 23-летняя модель Илона Бродовская (внесла в уставный капитал 25 млн грн), вообще зарегистрирована в квартире жены нардепа. Зато, Руслан Лукьянчук в комментарии программе сказал, что не знает Илону. Мать Бродовской прокомментировала сожительство дочери с семьей нардепа лаконичным "Мало ли, кто где прописан".

Жена Лукьянчука владеет двумя квартирами в этом доме. В нем же расположены офисы финкомпаний, где одновременно находится еще и фирма "Топ Стиль", в которой работала жена Лукъянчука.

Офис этой компании Бродовские получили от тещи главы СНБО Александра Турчинова - Тамары Белибы. В нем прописана еще одна валютообменная компания - "Октава Финанс" - с идентичным компаниям Бродовских сайтом и тем же главным бухгалтером.

Директор "Октавы Финанс" возглавляет еще одну компанию из обменного бизнеса, прописана по адресу древнейшего семейного офиса Турчиновых-Белиба - на улице Туровской в Киеве.

Жена Лукъянчука Мирослава является бизнес-партнершей матери Турчинова - Валентины, его жены Анны Турчиновой и тещи секретаря СНБОУ Тамары Белибы по ООО "Институт экономики и права".

Только по официальным данным Национального банка, компании "Магнат", "Октава" и "Абсолют" обладают более 1200 обменными пунктами из трех с половиной тысяч легальных обменников Украины.