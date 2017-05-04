Корпорация партнера Порошенко сократила убыток втрое

В 2016 году автомобильная компания Богдан Моторс сократила убыток в 2,9 раза, или на 535,5 миллиона гривен - до 275,25 миллиона гривен.

Об этом говорится в сообщении компании, передают "Українські Новини".

Стоимость активов компании на конец 2016 года составила 3,823 млрд гривен, суммарная дебиторская задолженность - 1,975 млрд гривен, текущие обязательства - 1,792 млрд гривен.

В 2016 году в сравнении с 2015 годом компания сократила чистый доход на 3,5%, или на 24,535 млн гривен - до 644,886 млн гривен.

Совладельцем "Богдан Моторс" ранее был Петр Порошенко, а теперь компания принадлежит его бизнес-партнеру Олегу Гладковскому (Свинарчуку), первому заместителю секретаря СНБОУ.

Напомним, "Богдан" стал крупнейшим поставщиком автобусов и троллейбусов в Украине после Революции Достоинства.