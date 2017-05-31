В "Воле" заявили, что не ведут бизнеса в Крыму

Компания "Воля" заявляет, что не ведет бизнеса в оккупированном Крыму.

Об этом ЭП сообщили в пресс-службе компании.

В пресс-службе отметили, что ООО "Телесвіт" - украинское юридическое лицо, входящее в группу компаний "Воля", которое действует в правовом поле Украины и не имеет никакого отношения к Крыму.

"В 2014 году все телекоммуникационные активы были проданы российской компании – ООО "Телекоммуникационные системы" (ООО "ТС"). Сначала ООО "ТС" использовала товарный знак "Воля", но в дальнейшем, как нам стало известно, самостоятельно зарегистрировали в Роспантенте свой товарный знак под которым предоставляет услуги сейчас", - заявили в компании.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что компания "Воля" заблокировала жителям Севастополя доступ к сервисам Яндекс, mail.ru и Вконтакте. Проверяя эту информацию ЭП обратилась в техподдержку "Воли".

На вопрос журналиста о том, работает ли провайдер "Воля" на территории оккупированного Крыма, в техподдержке ответили: "Нет. Это представитель компании "Воля" - ООО "Телесвіт". Доступ действительно был ограничен, но сейчас ведутся работы по разблокированию данных сервисов".

Позже в "Воле" сообщили, что "это, вероятно, ошибка сотрудника техподдержки".

На уточняющий вопрос, откуда у представителей "Воли" информация о том, что происходит на территории Крыма, в пресс-службе заявили: "Информацию об отключениях в Крыму мы узнали утром как и все пользователи соцсетей. Мы увидели запросы от СМИ и решили проверить у тогдашнего нашего партнера, что происходит, и почему звучит название нашей компании".

Экономическая правда