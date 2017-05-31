Средняя зарплата вырастет до 7100 гривен - министр
Средняя заработная плата в Украине сегодня составляет 6600 гривен, а до конца года этот показатель может вырасти до 7100 гривен.
Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева во время заседания правительства.
"Рост средней заработной платы мы прогнозировали в июле 2016 года на 2017 год до 5900 гривень, сейчас прогноз - 7100 гривень, при том, что сейчас средняя заработная плата 6600 гривень в месяц", - сказал он.
Рева также отметил, что размер фонда оплаты труда в июле 2016 года прогнозировался на уровне 666 млрд гривень на 2017 год по оптимистическому сценарию, по пессимистическому - 656 млрд гривень, сегодня же этот прогноз составляет 769 млрд гривень.
По словам министра, повышение показателей удалось достичь благодаря работе по детенизации.
Ранее сообщалось, что номинальная заработная плата в 2016 году выросла на 37,7%.
Экономическая правда
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