Средняя зарплата вырастет до 7100 гривен - министр

Средняя заработная плата в Украине сегодня составляет 6600 гривен, а до конца года этот показатель может вырасти до 7100 гривен.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева во время заседания правительства.

"Рост средней заработной платы мы прогнозировали в июле 2016 года на 2017 год до 5900 гривень, сейчас прогноз - 7100 гривень, при том, что сейчас средняя заработная плата 6600 гривень в месяц", - сказал он.

Рева также отметил, что размер фонда оплаты труда в июле 2016 года прогнозировался на уровне 666 млрд гривень на 2017 год по оптимистическому сценарию, по пессимистическому - 656 млрд гривень, сегодня же этот прогноз составляет 769 млрд гривень.

По словам министра, повышение показателей удалось достичь благодаря работе по детенизации.

Ранее сообщалось, что номинальная заработная плата в 2016 году выросла на 37,7%.

Экономическая правда