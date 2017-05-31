Всемирный банк поддержал проект пенсионной реформы - Рева
Министр социальной политики заверил, что Всемирный банк, работавший вместе с МВФ и правительством над проектом закона о пенсионной реформе, поддерживает его.
Об этом он заявил на заседании правительства.
Рева процитировал выдержку из письма со словами Сату Кахконен - директорки Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы.
"Я рада отметить, что последний вариант проекта закона, подготовленный правительством, отражает наши предыдущие замечания. Мы предлагаем нашу полную поддержку в дальнейшем процессе его рассмотрения и принятия. Проект закона представляет собой значительное усилие для всестороннего реформирования украинской пенсионной системы" - процитировал Рева.
По словам Ревы, МВФ опубликует заявление по поводу подготовленного правительством законопроекта пенсионной реформы в ближайшие дни.
Экономическая правда
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