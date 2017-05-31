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Всемирный банк поддержал проект пенсионной реформы - Рева

Среда, 31 мая 2017, 13:45

Министр социальной политики заверил, что Всемирный банк, работавший вместе с МВФ и правительством над проектом закона о пенсионной реформе, поддерживает его.

Об этом он заявил на заседании правительства.

Рева процитировал выдержку из письма со словами Сату Кахконен - ​​директорки Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы.

"Я рада отметить, что последний вариант проекта закона, подготовленный правительством, отражает наши предыдущие замечания. Мы предлагаем нашу полную поддержку в дальнейшем процессе его рассмотрения и принятия. Проект закона представляет собой значительное усилие для всестороннего реформирования украинской пенсионной системы" - процитировал Рева.

По словам Ревы, МВФ опубликует заявление по поводу подготовленного правительством законопроекта пенсионной реформы в ближайшие дни.

Экономическая правда

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Рева пенсионная реформа
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