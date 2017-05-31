МЭРТ ухудшит прогноз роста ВВП - СМИ

Министерство экономического развития и торговли предлагает ухудшить прогноз на 2017 год роста ВВП с 3% до 1,8% и инфляции с 12,7% до 12,9%.

Соответствующее распоряжение об изменении макропоказателей, копия которого имеется в распоряжении "Українських Новин", планируется утвердить в среду, 31 мая, в ходе заседания Кабинета Министров.

Минэкономики предложило Кабмину пересмотреть прогноз номинального ВВП с 2 584,9 млрд гривен до 2 845,8, а прогноз роста с 3% до 1,8%.

Ожидается, что среднегодовая инфляция составит 12,9%, а не 12,7% как ожидалось ранее, а в годовом измерении (декабрь к декабрю) - 11,2% вместо 8,1%.

Напомним, международный валютный фонд спрогнозировал рост ВВП Украины на уровне 2% при инфляции 10% на конец 2017 года.

Ранее Всемирный банк сохранил свой прогноз роста украинской экономики в 2017 году на уровне 2%.