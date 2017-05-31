С начала года "Укрзализныця" получила почти 100 миллионов прибыли

За 4 месяца 2017 года ПАО "Укрзализныця" получило 96,2 млн гривен прибыли, тогда как за соответствующий период 2016 года финансовый результат был убыточным в 1,7 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, за 4 месяца 2015 года компания получила 666 млн гривен убытка.

По словам главы УЗ Войцеха Балчуна, выросли и объемы текущих налогов и обязательных платежей в бюджет и государственные целевые фонды на 358,8 млн гривен.

"Всего их за 4 месяца 2017 года ПАО "Укрзализныця" уплачено 4,9 млрд гривен, в том числе в государственный бюджет – 1,7 млрд гривен, в государственные целевые фонды – 1,64 млрд гривен и в местные бюджеты - 1,55 млрд гривен", - сообщил Балчун.

Грузооборот за 4 месяца этого года вырос на 8,3%, пассажирооборот - на 6,5%, производительность труда выросла на 5,3%, а среднемесячная зарплата - на 27,3%.

За 4 месяца 2017 года перевезено 110,5 млн тонн грузов, что больше на 3,8%, чем за соответствующий период 2016 года.

Услугами железных дорог воспользовалось 63,9 млн пассажиров, что больше, чем за 4 месяца 2016 года на 2,3%. От перевозки пассажиров получено 3,7 млрд грн убытков.

Напомним, "Укрзализныця" за 2016 год получила 303 миллиона гривен чистой прибыли.

Экономическая правда