"Метинвест" Ахметова сменил миллиардный убыток на прибыль

Чистая прибыль Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", в 2016 году составила 118 млн долларов.

Об этом говорится в отчете "Метинвеста", обнародованном на сайте компании.

Так, выручка группы в 2016 году составила 6,223 млрд долларов – на 9% меньше показателя прошлого года.

"Это было обусловлено, в основном, более низкими ценами реализации и сокращением объема продаж ЖРС", - объясняют в компании.

В то же время на фоне увеличения производства готовой металлопродукции и снижения затрат EBITDA группы удвоилась и составила 1,153 млрд долларов. Чистая прибыль составила 118 млн долларов, тогда как 2015 год компания закончила с убытком.

Кроме того, группа увеличила производство стали на 9% по сравнению с прошлым годом – до 8 393 тыс. тонн.

Производство железорудного концентрата упало на 8% – до 29 640 тыс. тонн – из-за нехватки финансирования в последние годы. А производство угольного концентрата упало на 7% – до 3 051 тыс. тонн – в основном, за счет неблагоприятной рыночной конъюнктуры в первой половине года.

Как известно, по итогам работы в 2015 году "Метинвест" получил чистый убыток в размере 1,003 млрд долларов.

Напомним, 15 марта Метинвест заявил о полной потере контроля над работой всех своих активов на временно неконтролируемой территории.

В частности, ЧАО "Енакиевский металлургический завод" (включая его Макеевский филиал – ЧАО "Макеевский металлургический завод"), ЧАО "Енакиевский коксохимпром", ЧАО "Харцызский трубный завод", ЧАО "Комсомольское рудоуправление", ЧАО "Краснодонуголь", ЧАО "Донецккокс" и Совместного украинско-швейцарского предприятия ООО "Метален".

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Экономическая правда