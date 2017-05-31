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НБУ укрепил официальный курс гривни

Среда, 31 мая 2017, 09:20

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 31 мая на 3 копейки и установил его на уровне 26,35 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,44 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6628 гривни.

Напомним, 30 мая котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,29-26,32 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня
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