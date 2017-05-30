МЭРТ ожидает роста Украины в рейтинге Doing Business

Украина может получить плюс 10 позиций в рейтинге Doing Business в 2018 году.

Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, передает сайт ведомства.

"Doing Business - один из основных рейтингов, на которые ориентируются инвесторы при выборе страны для вложения средств. В этом году мы инициировали приезд в Украину миссии, которая независимо оценит проведенные реформы, опросив бизнес и экспертов", - сказал Нефьодов.

"В прошлом году такая комиссия не действовала, поэтому мы недополучили несколько позиций в рейтинге. Если все изменения будут учтены, это, по нашим оценкам, прибавит Украине 10 мест в рейтинге", - сообщил он.

Глава Офиса эффективного регулирования Алексей Гончарук рассказал о принятых в прошлом и текущем году шагах для улучшения позиций Украины. Среди ключевых: введение административной ответственности для представителей органов власти за отказ принятия документа без печати и облегчения процедуры регистрации собственности земельных участков.

"Продвижение в рейтинге не может быть самоцелью, но рейтинг является маркером проведение реформ. Минэкономразвития совместно с Офисом эффективного регулирования разработали план действий повышения инвестиционной привлекательности Украины. Улучшение позиций в рейтинге поможет привлечь дополнительные иностранные инвестиции", - заявил Гончарук.

Как известно, по данным Всемирного банка, Украина заняла 80 место среди 190 стран в рейтинге Doing Business-2017.

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Экономическая правда