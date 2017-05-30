"Метинвест" Ахметова нарастил выручку на 43%

Выручка Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", в марте 2017 года выросла на 42,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 663 млн долларов.

Об этом свидетельствуют предварительные неаудированные консолидированные результаты финансовой отчетности компании, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно данным, показатель EBITDA по итогам марта составил 96 млн долларов, что на 5,5% лучше показателя марта-2016.

По сравнению с предыдущим месяцем "Метинвест" увеличил выручку на 10,9% при сокращении EBITDA на 36,4%.

С учетом предыдущих отчетов в целом за первый квартал 2017 года выручка компании составила 1,853 млрд долларов, на 44% превысив показатель первого квартала прошлого года, тогда как EBITDA подскочила в 3,4 раза – до 402 млн долларов.

Согласно отчету, EBITDA горнодобывающего дивизиона в марте оказалась негативной на уровне 23 млн долларов (в СП положительная – 18 млн долларов), тогда как в марте прошлого года этот дивизион сработал с EBITDA 29 млн долларов.

EBITDA за март-2017 металлургического дивизиона группы составила 174 млн долларов по сравнению с 60 млн долларов в марте-2016 года, тогда как внутригрупповые продажи в марте этого года сформировали отрицательную EBITDA в 50 млн долларов против положительной EBITDA в 8 млн долларов в марте прошлого года.

Напомним, 15 марта Метинвест заявил о полной потере контроля над работой всех своих активов на временно неконтролируемой территории.

В частности, ЧАО "Енакиевский металлургический завод" (включая его Макеевский филиал – ЧАО "Макеевский металлургический завод"), ЧАО "Енакиевский коксохимпром", ЧАО "Харцызский трубный завод", ЧАО "Комсомольское рудоуправление", ЧАО "Краснодонуголь", ЧАО "Донецккокс" и Совместного украинско-швейцарского предприятия ООО "Метален".

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".