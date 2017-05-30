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В Минэнерго вновь решили поднять цену на уголь

Вторник, 30 мая 2017, 10:02

Теперь тонна угля при закупке будет стоить 2 тысячи гривен против предыдущей цены в 1730 гривен.

Об этом во время вчерашнего на ГП "Львовуголь" в понедельник сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает "Укринформ".

"Украина определила честную цену на уголь. Тонна топлива отныне будет стоить 2 тысяч гривен против предыдущей стоимости в 1730 гривен. Это позволит дополнительно привлечь в отрасль 45-50 миллионов гривен. А это - залог увеличения заработной платы для шахтеров", - отметил Насалик.

По словам министра, вопрос сбыта украинского угля не стоит. В частности, ДТЭК уже согласилась покупать его по повышенной цене. Пытаются торговаться государственные компании.

Ранее сообщалось, что НКРЭ при пересмотре тарифов на отпуск тепла и электроэнергии для теплоэлектроцентралей намерена заложить рост цены угля на 26,2-26,5%.

Напомним, Министерство энергетики просит Министерство финансов предусмотреть 1 млрд гривен дополнительного финансирования при подготовке проекта изменений в государственный бюджет на 2017 год.

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уголь Минэнергетики
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