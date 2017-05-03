С начала года РФ увеличила транзит газа через Украину на 23%

В апреле через украинскую газотранспортную систему для европейских потребителей было транспортировано 7,3 млрд. кубичних метров газа, что на 31,5% больше прошлогодних показателей.

Об этом сообщает отдел связей с общественностью и прессой ПАО "Укртрансгаз".

За четыре месяца объемы транспортировки газа по территории Украины в Европу выросли на 23% и составили 30,5 млрд куб.

По оперативной информации центрального диспетчерского департамента суточный режим транспортировки голубого топлива для европейских потребителей составляет 254,3 млн.куб.м.

"Традиционно ПАО "Укртрансгаз" своевременно и в полном объеме выполняет заявки контрагентов несмотря на несоблюдение контрактных давлений российской стороной", - говорится в сообщении.

По состоянию на сегодняшнее утро давление на российской пограничной газоизмерительной станции (ГИС) Суджа составляет 57,7 атмосферы вместо оговоренных контрактом 60,0 атм.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.