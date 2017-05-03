ДТЭК Ахметова удвоила годовой EBITDA: "плюс" 10 миллиардов за квартал

Компания ДТЭК Рината Ахметова в четвертом квартале 2016 удвоила показатель EBITDA по сравнению с первыми девятью месяцами года.

Соответствующие данные опубликованы на сайте ДТЭК, передают "Наші гроші".

В отчете компании указано, что годовой EBITDA всей группы составляет 17,80 млрд грн. В первые три квартала операционная прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации, составила 7,33 млрд грн.

За последний квартал EBITDA составил 10,47 млрд грн. И это больше аналогичного показателя за весь 2015 год.

Также ДТЭК значительно нарастил количество "денежных средств и их эквивалентов". По состоянию на конец 2015 года у компании было 706 млн грн., а на конец декабря 2016 года - уже 7545 млн грн. Соответствующие данные обнародованы в биржевой отчетности компании Ахметова.

Рост прибыльных показателей ДТЭК состоялся вместе со значительным ростом тарифов на электроэнергию ТЭС, в Украине на три четверти производится группой Ахметова.

Напомним, в 2016 году также значительно подорожали еврооблигации ДТЭК. В предыдущие два года они дешевели на фоне критики группы Ахметова со стороны президента Петра Порошенко и совладельца компании ICU Владимира Демчишина, который занимал должность министра энергетики и углепрома. При этом дешевеющие облигации скупала компания ICU.

Зимой 2015-2016 годов НКРЕКП, возглавляемое бывшим сотрудником ICU Дмитрием Вовком, разработало так называемую формулу "Роттердам +" для расчета тарифа на электроэнергию, произведенную ТЭС. Формула предполагает, что в тариф закладывается стоимость угля по котировке в порту Роттердама, к которой добавляется стоимость доставки топлива в Украину.

После введения в действие "роттердамской" формулы электроэнергия от ТЭС значительно подорожала. Вместе с этим подорожали и еврооблигации ДТЭК. Доход по ним получает в том числе и тот, в чьих интересах скупала облигации компания ICU. Совладелец фирмы Макар Пасенюк является финансовым советником президента Петра Порошенко.

EBITDA — аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации.