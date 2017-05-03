Долги украинцев за газ превысили 7 миллиардов гривень

Задолженность населения Украины по оплате за природный газ с 1 января по 31 марта 2017 года выросла на 16,7% - до 7,117 миллиарда гривень.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает УНИАН.

Согласно сообщению, за отчетный период задолженность населения по оплате за централизованное отопление и горячее водоснабжение выросла на 8,8% - до 10,355 миллиарда гривень, а за содержание домов и придомовых территорий на 4,3% - до 2,5 миллиарда гривень.

Сообщается также, что за первый квартал этого года снизилась задолженность населения по оплате услуги водоснабжения и водоотведения (на 11,8%) – до 1,3 миллиарда гривень и за вывоз бытовых отходов (на 9,6%) – до 345,5 миллиона гривень.

По данным Госстата, общий уровень начислений по оплате жилищно-коммунальных услуг для населения с 1 января по 31 марта 2017 года составил 33,5 миллиарда гривень, из которых было оплачено 28,6 миллиарда гривень. Таким образом, уровень оплаты составил 85,3%.

Отмечается, что самый низкий уровень оплаты (77,6%) фиксировался при оплате стоимости газа.

Напомним, по данным Госстата, по состоянию на 31 декабря 2016 года задолженность населения Украины по оплате за природный газ составляла 6,439 миллиарда гривень, за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 9,390 миллиарда гривень, за водоснабжение и водоотведение – 1,526 миллиарда гривень, за содержание домов и придомовых территорий – 2,432 миллиарда гривень и за вывоз бытовых отходов – 386,9 миллиона гривень.