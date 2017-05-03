Суд принял к рассмотрению апелляцию Кабмина по делу Yuzgaz B.V.

Киевский апелляционный административный суд принял апелляцию Кабинета министров на постановление суда, которым удовлетворялся иск компании Yuzgaz B.V. и признавался противоправным отказ правительства уступать компании долю в соглашении о разделе продукции по разработке Юзовской площади.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте суда, передают Украiнськi Новини.

Отмечается, что вместе с апелляционной жалобой Кабмина была подана и апелляционная жалоба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Слушание апелляций назначено на 8 мая.

12 апреля заявления Кабмина и Минэнерго были оставлены судом без рассмотрения по причине неуплаты государственными органами судебного сбора.

Кабмин просил предоставить отсрочку уплаты судебного сбора, но суд отказал в удовлетворении данного ходатайства.

При этом Минэнерго уплатило судебный сбор частично, перечислив 4 019,4 гривны при необходимых 4 547,4 гривны.

И Кабмину, и Минэнерго суд предоставил 7-дневый срок на уплату/доплату судебного сбора.

Напомним, 20 марта суд первой инстанции признал незаконным и отменил протокольное решение правительства є46 от 2 ноября 2016 года, которым Кабмин "поддержал предложение министра энергетики Насалика относительно отказа ООО "Надра Юзовская" в уступке прав и обязательств, обозначенных СРП по разработке участка Юзовской площади".

По убеждению суда, правительство было обязано оформлять любое решение по уступке доли в СРП в форме распоряжения, а не протокольного решения, как это было сделано.

Более того, судом было установлено, что правительство не получало никаких предложений по этому вопросу от министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Суд также обязал Кабмин продолжить рассмотрение запроса компании Yuzgaz B.V. и ООО "Надра Юзовская" от 4 августа 2016 о получении согласия на уступку доли в СРП.

При этом статьей 26 закона "О соглашениях о разделе продукции" предусмотрено, что отсутствие какого-либо ответа Кабмина по истечении 90-дневного срока с момента получения запроса (этот срок истек 2 ноября 2016 года) считается автоматическим предоставлением согласия на уступку доли в СРП.

Yuzgaz B.V. была специально учреждена фондом прямых инвестиций Emerstone Energy для участия в конкурсе по проекту разведки и добычи углеводородов в пределах Юзовского участка на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) с правительством Украины.

Emerstone Energy входит в Emerstone Capital Partners бизнесмена Ярослава Кинаха (Jaroslav Kinach).

В 1990-х годах Кинах возглавлял представительство Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине.

Юзовский участок недр находится в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории двух областей: Донецкой и Харьковской.

Площадь участка составляет 7 886 кв. км.