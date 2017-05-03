Интерпол объявил в розыск бывшего члена правления банка "Финансы и Кредит"

Интерпол объявил в международный розыск бывшего заместителя председателя правления банка "Финансы и Кредит" Олега Шапкина.

Об этом говорится в объявлениях о розыске, размещенных на официальном сайте Интерпола, передают Українські Новини.

В розыск объявлен Шапкин Олег Анатольевич 1964 года рождения.

Он входил в состав правления банка "Финансы и Кредит" с 2007 года, также был миноритарным акционером финучреждения (0,01% акций).

Напомним, Генеральная прокуратура расследует незаконность финансовой сделки должностных лиц банка "Финансы и Кредит", которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе офшорной компании Nasterno Commercial Limited (конечным бенефициарным владельцем является Александр Демченко), незаконно вывели активы банка на сумму более 1 млрд гривен.

Также следствие установило факт предварительного сговора с другими лицами и заключение договора поручительства с банком Meinl Bank AG (Австрия).

По данному делу подозреваются экс-предправления банка Владимир Хлывнюк, экс-зампредправления Игорь Копертехин и помощник депутата Верховной Рады Константина Жеваго Александр Демченко.