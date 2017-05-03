Цены на нефть возобновили рост после обвала

Цены на нефть вернулись к росту, локомотивом которого стали данные API о сокращении коммерческих запасов "черного золота" в США.

Об этом сообщает OilNews.

Дополнительную поддержку ценам оказала растущая уверенность рынка в том, что ОПЕК пролонгирует пакт о сокращении добычи нефти.

3 мая к 9:25 по Киеву стоимость барреля июльской нефти Brent составила $50,92 (+0,91%). Баррель июньской нефти WTI торговался по $48,03 (+0,78%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $50,46 и $47,66 соответственно.

Накануне, 2 мая, стоимость нефти Brent опускалась до $50,30/барр., нефть WTI падала до $47,47/барр.

Коммерческие запасы нефти в США сократились на 4,2 млн барр., – до 528,3 барр., – сообщает Американский институт нефти (API). Аналитики прогнозировали уменьшение на 2,3 млн барр.

Добыча нефти странами ОПЕК в апреле снизилась четвертый месяц подряд, передает Reuters.

В то же время мировые танкерные поставки сырой нефти составили в апреле рекордные 45 млн барр./сут., сообщает Thomson Reuters Eikon. Это указывает на то, что они по-прежнему остаются высокими, но это также подразумевает высокий спрос на сырье, особенно из Азии.

На фоне сокращения странами ОПЕК добычи нефти, ее экспорт из США в Азию продолжает расти.