Украина готова к консультациям с Россией в рамках ВТО - МЭРТ

29 мая Украина подтвердила проведение консультации с Российской Федерацией в рамках ВТО.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

В ведомстве напомнили, что 19 мая Украина получила официальное требование от России на проведение консультаций в рамках механизма урегулирования споров ВТО в связи с, как заявлено РФ, "постоянной практикой торговых ограничений".

"29 мая Украина приняла запрос о готовности в проведении указанных консультаций, действуя в соответствии с нормами, принципами и обязательствами, взятыми ею при вступлении в ВТО", - говорится в сообщении.

"РФ применяет практику постоянных ограничений законных прав и интересов Украины, в частности продолжая ведение целенаправленной торговой агрессии против Украины. Требование России о проведении консультаций в рамках ВТО - является очередным шагом экономического, торгового и правового давления на Украину", - заявили в МЭРТ.

"В целях обеспечения защиты прав и интересов Украины, Минэкономики совместно с другими заинтересованными государственными органами внимательно анализирует и обрабатывает требование РФ, а также меры, которые обжалуются в нем", - сообщает пресс-служба.

Как сообщалось, 15 мая президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО , которым предусмотрена блокировка российских почтовых сервисов Mail.ru, Yandex.ru и Yandex.ua, российских социальных сетей "Одноклассники" и "Вконтакте", поисковика Yandex и сопутствующих сервисов.

В ответ на это Россия направила в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации запрос на проведение консультаций в связи вводимыми Украиной ограничениями в отношении РФ.

Экономическая правда