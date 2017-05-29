У Гройсмана раскрыли детали встречи по рынку земли

В Кабмине состоялось обсуждение основ земельной реформы при участии народных депутатов, представителей профильных комитетов Рады и аграриев.

Об этом сообщает Правительственный портал.

По словам пресс-службы Кабмина, целью встречи было обсуждение модели рынка земли.

"Очень важно, чтобы та модель, которую мы в конечном счете предложим, если прийдем к общему мнению, имела в основе украинские интересы, интересы украинских фермеров и развития сельских территорий", - отметил Владимир Гройсман.

Глава правительства подчеркнул, что открытие рынка земли "позволит изменить тип экономики с сырьевой на экономику добавленной стоимости".

В то же время премьер обратил внимание, что процесс должен происходить постепенно и учитывать все возможные риски.

По словам Гройсмана, продажа должна быть доступна только физлицам-украинцам и в объеме не более 200 га земли на одного человека.

"При этом, на данном этапе мы категорически против продажи земли иностранцам, против открытия рынка земель для юрлиц", - заявил он.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, участники заседания "в целом согласились с тем, что вопрос пока не стоит в плоскости отмены или сохранения моратория на продажу земель".

"Вопрос же заключается в том, чтобы определить, какая именно модель оборота земель была бы лучшей для Украины, и тогда уже начинать обсуждение ее внедрения", - говорится в сообщении.

Результатом совещания стала договоренность о создании межведомственной рабочей группы. Она должна представить концепцию первого этапа земельной реформы на основе уже существующих наработок правительства и "с учетом мнения всех, кто имеет отношение к развитию аграрного сектора Украины".

Кроме того, глава правительства поручил подготовить проект постановления, который исключал бы дальнейшие злоупотребления на рынке земли уже сейчас.

Экономическая правда