Минфин рассекретит условия реструктуризации 23 миллиардов долларов

Суд признал, что Министерство финансов незаконно отказалось раскрыть детали реструктуризации долгов на 23 миллиарда долларов в 2015 году.

Об этом стало известно из решения Киевского апелляционного админсуда от 17 мая 2017 года, которое размещено в судебном реестре.

Как сообщается, этим решением суд оставил в силе выводы первой инстанции о незаконности отказа министерства финансов раскрыть детали сделки двухлетней давности.

Как говорится в судебном иске, киевский адвокат Алексей Хомяков в сентябре 2015 г обратился в Минфин с просьбой предоставить копии всех подписанных и утвержденных документов, которые касались заимствований следующими субъектами, общей номинальной стоимостью 22,6 млрд долларов.

В октябре 2015 г Министерство финансов сообщило запрашивающему, что согласно нормам английского права, сделки, которые были заключены при размещении ОВГЗ, являются конфиденциальными и не могут предоставляться третьим лицам.

Также, в указанном письме указано, что между Минфином и Специальным комитетом кредиторов был подписан договор о неразглашении конфиденциальной информации о реструктуризации государственного и гарантированного государством долга, следовательно, указанная информация разглашению не подлежит.

Считая предоставленный ответчиком отказ необоснованным, Хомяков обратился в Окружной админсуд Киева, который 23 февраля 2017 г. удовлетворил его иск.

Минфин подало апелляцию, но проиграл. Апелляционный админсуд пришел к выводу, что Кабмин не предоставил надлежащих и допустимых доказательств, подтверждающих конфиденциальность запрашиваемой истцом информации.

Отмечается, что Минфин может подать кассационную жалобу в течение двадцати дней после решения суда.

Напомним, летом 2015 после полугодовых переговоров Украина договорилась о реструктуризации почти 23 млрд долларов долга. 20% из них - 3,6 млрд долларов - кредиторы согласились списать. Сроки погашения части долга, который не был списан, перенесены на 2019-2027 гг.