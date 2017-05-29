Кабмин проводит закрытую встречу по рынку земли - СМИ

Правительство проводит закрытую встречу по вопросам земельной реформы.

Об этом сообщает Agropolit.com.

По словам источника, к участию приглашены представители всех 24 областей Украины, руководства отраслевых аграрных ассоциаций и 4 народных депутата.

"Этому собранию предшествовало проведение "правильной" работы с руководителями местных администраций на предмет проведения земельной реформы Гройсмана - "200 га в одни руки". На заседании ими должна быть "прославлена" эта идея, хотя она и вредна для рынка", - говорит один из источников издания.

Второй собеседник утверждает, что встреча наоборот носит консультативный характер. И имеет целью выработать ряд реалистичных предложений, чтобы в конце концов написать объективную модель запуска рынка земель сельскохозяйственного назначения.

По словам собеседников издания, встреча началась в понедельник, 29 мая, в 10:00 утра.

Как сообщается, эта встреча должна была состояться в пятницу, 26 мая, но из-за того, что в стране проходил "последний звонок" для школьников, заседание перенесли.