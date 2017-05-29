"Укрзализныця" опровергает 680 миллионов расходов в ОРДЛО

"Укрзализныця" опровергла заявление народного депутата Виктории Войцицкой о финансировании объектов, находящихся на неподконтрольной территории.

Пресс-служба сообщает, что УЗ свои действия согласовало с силовыми структурами и министерствами.

"Информация в СМИ, что Укрзализныця потратила на поддержку своих структур на оккупированных территориях в 2016 году более 680 млн грн - не объективная. Из ответа предприятия народному депутату Украины сделаны субъективные выводы", - сказано в сообщении.

"В частности, алгоритм погашения задолженности по зарплате работникам ГП "Донецкая железная дорога", которые переводятся в региональный филиал, был согласован на совместных совещаниях Министерства инфраструктуры Украины, СБУ, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины и ПАО "Укрзализныця", - заявили в пресс-службе.

"Зарплата выплачивалась работникам, которые оформили трудовые отношения с региональным филиалом, в том числе и путем перевода с ГП "Донецкая железная дорога". Аппарат управления регионального филиала расположен в городе Лиман, на подконтрольной украинской власти территории. Финансовые операции осуществлялись на подконтрольной украинской власти территории, в том числе через банки, которые работают здесь. Никаких финансовых отношений с так называемыми "ДНР" или "ЛНР" региональный филиал "Донецкая железная дорога" не имеет", - утверждают в УЗ.

Напомним, народный депутат Украины Виктория Войцицкая сообщила, что государственные НЭК "Укрэнерго" и ПАО "Укрзализныця" за прошлый год суммарно вложили в свои подразделения на оккупированных территориях более 800 миллионов гривен.

Говоря о "Укрзализныце", депутат отметила, что компания не только обеспечивает бесплатное функционирования железной дороги на оккупированных территориях, но и перевозит грузы, "с помощью которых боевики убивают украинских бойцов".

Экономическая правда