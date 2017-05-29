Экономика Украины потеряла 90 миллиардов из-за старой пенсионной системы - нардеп

Из-за отсутствия накопительной пенсионной системы экономика потеряла почти 90 миллиардов гривен.

Об этом заявил ЭП заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики Юрий Соловей (БПП).

"Из-за того, что мы не ввели накопительную систему за последние десять лет украинская экономика потеряла около 90 млрд грн", - подчеркнул он.

По словам депутата, исходя из того, что курс гривны за это время был разным, это равно примерно десяти миллиардам долларов США.

"Это почти столько, сколько мы привлекли от МВФ по программе EFF", - сказал народный депутат

Если ввести накопительную систему с 2018 года, то, по его расчетам, от граждан, которым сегодня до 35 лет, в ближайшее десятилетие удастся привлечь более 500 млрд грн.

Эти средства можно направить по нескольким направлениям с гарантированной доходностью, считает депутат.

Первый - вложить их в облигации внутреннего государственного займа с последующим направлением в реальный сектор, в инвестиционные проекты.

Второй - положить их на депозиты в госбанках, но исключительно с тем, чтобы потом эти средства опять же попали в реальный сектор в виде долгосрочных кредитов.

"Потому что даже если человек в возрасте до 35 лет сейчас разместит в накопительном фонде свои сбережения, то первая выплата по ним будет через 25 лет. Это означает, что эти средства могут быть размещены на депозите сроком на 25 лет под очень хороший процент, и соответственно могут быть направлены на кредитование экономики", - пояснил Соловей.

Средства накопительного фонда, по его словам, могут "серьезно помочь развить кредитование экономики".

Третье направление - поддержка предприятий государственной собственности.

"На сегодня мы имеем тысячи предприятий в государственной собственности, выкупить которые по рыночным ценам никто не хочет. Почему, например, акции Одесского припортового завода не может выкупить государственный инвестиционный фонд за счет средств накопительного фонда?", - сказал народный депутат.

Депутат также отметил, что у нас есть необходимая законодательная база для введения накопительной пенсионной системы, но она не была введена из-за нормы о том, что введение возможно только при условии бездефицитного Пенсионного Фонда.

В то же время, Соловей не предоставил расчеты по компонентам прошлых потерь и будущих доходов от отсутствия/появления накопительной пенсионной системы.

ВАЖНО ЗНАТЬ. Как формируются пенсии

Солидарный уровень. Украинцы, которые работают, платят взносы (ЕСВ), после этого деньги перераспределяют между действующими пенсионерами.

Обязательный накопительный уровень. Часть своей зарплаты украинцы аккумулируют на индивидуальном счете, накопленные средства можно будет тратить после выхода на пенсию.

Добровольный накопительный уровень. Часть зарплаты можно отдавать в негосударственные пенсионные фонды по собственному желанию.

Сейчас в Украине действует первый уровень системы (солидарный) и третий - добровольное накопление в частных фондах.

На первом уровне обязаны принимать участие практически все работающие украинцы (кроме тех, кто по закону может не уплачивать ЕСВ) - более 10 миллионов человек.

Частным пенсионным фондам доверили свои деньги около 800 тыс. украинцев. Уже на пенсии они будут получать две пенсии - одну из солидарной системы, вторую - из частного пенсионного фонда.

В 2016 году в Украине действовало 66 негосударственных пенсионных фондов. Большая часть из них - 52 - открытые, то есть в них могут вкладывать средства рядовые украинцы, которые решили позаботиться о прибавке к пенсии.

Еще восемь фондов - корпоративные, созданные работодателями для своих сотрудников. Собственные фонды есть, например, у Нацбанка, Укрэксимбанка, концерна "Стирол", "Укрпочты".

Галина Калачова, ЭП