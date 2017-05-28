Свитек вошел в правление Альфа-Банка
Воскресенье, 28 мая 2017, 13:15
Наблюдательный совет Альфа-Банка ввел в состав правления банка генерального менеджера Ивана Свитека.
Об этом говорится в сообщении банка.
Как отмечается, Иван Свитек назначен на должность на неопределенный срок.
в феврале было объявлено о назначении Ивана Свитек на должность Генерального менеджера Альфа-Банка Украина.
Украина стала восьмой страной, где работает чех Иван Свитек, после США, Франции, Австрии, Ирландии, Германии, Бразилии и России.
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