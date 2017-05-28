Свитек вошел в правление Альфа-Банка

Наблюдательный совет Альфа-Банка ввел в состав правления банка генерального менеджера Ивана Свитека.

Об этом говорится в сообщении банка.

Как отмечается, Иван Свитек назначен на должность на неопределенный срок.

в феврале было объявлено о назначении Ивана Свитек на должность Генерального менеджера Альфа-Банка Украина.

Украина стала восьмой страной, где работает чех Иван Свитек, после США, Франции, Австрии, Ирландии, Германии, Бразилии и России.

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