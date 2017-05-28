Созданный в КПИ наноспутник выведен на орбиту

Созданный в КПИ наноспутник PolyITAN-2-SAU успешно выведен на околоземную орбиту и уже начал передавать сигналы.

Об этом сообщает Itc.ua.

Как отмечается, наноспутник PolyITAN-2-SAU, который разработала команда ученых, преподавателей и студентов КПИ им. Игоря Сикорского, был выведен на околоземную орбиту 26 мая в 6:00 утра по киевскому времени.

Он был запущен в космос с космодрома на мысе Канаверал на борту американской ракеты-носителя Atlas V совместно с 27 другими наноспутниками, созданными в университетах 19 стран, ещё 18 апреля 2017 года.

22 апреля он состыковался с Международной космической станцией. И вот, в ночь на 26 мая, вторая пусковая партия из 18 университетских спутников, в состав которой входил и PolyITAN-2-SAU, была выведена в заданные точки околоземной орбиты.

Все эти космические аппараты участвуют в проекте QB50, целью которого является демонстрация возможности запуска кластера университетских наноспутников разных стран.

Планировалось, что общее их количество достигнет пятидесяти. Однако на момент старта в кластере осталось всего 36 спутников, поскольку не все университеты справились с изготовлением аппаратов с соответствующими характеристиками.

Основной целью запуска этих космических аппаратов являются научные исследования нижней термосферы Земли на высотах 90-420 км для уточнения глобальной ионно-термосфернои модели. После такого исследования эту модель можно будет использовать как инструмент для прогнозирования атмосферных аномалий.