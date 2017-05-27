На Львовщине появятся 6 станций возобновляемой энергетики

Во Львовской области до конца года появятся две ветроэлектростанции, три солнечные электростанции, а также как минимум одна гидроэлектростанция.

Об этом рассказал председатель Львовской ОГА Олег Синютка на конференции "Возобновляемая энергетика и замещение газа. Внедрение энергосервиса и энергоменеджмента", передает Государственное агентство энергоэффективности и энергосбережения Украины.

"Реализация проектов по энергоэффективности и возобновляемой энергетики - это не только возможность уменьшить и заменить потребление газа. Это путь к социально-экономическому укреплению всего региона и повышению благосостояния общин", - сообщил глава Агентства Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Глава объяснил, что, например, установка твердотопливных котельных, ветровых электростанций и т.д. способствует активизации работы малого и среднего бизнеса, появлению новых рабочих мест, увеличению поступлений в бюджеты.

Кроме этого, "зеленые" проекты помогут улучшить экологическое состояние городов, решить проблему с бытовыми отходами.

"Мы до конца года, кроме запущенных электростанций, планируем открыть еще две ветроэлектростанции, три солнечные электростанции, а также как минимум одну гидроэлектростанцию. Также мы надеемся, что к концу 2017 года еще 48 котельных будут переведены на альтернативное топливо", - отметил Олег Синютка в ходе брифинга, который состоялся в рамках конференции.

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